Paris : Ende 2024 kannst du Notre-Dame wieder besuchen

Am 15. April 2019 bricht in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ein Großbrand aus. Jetzt wird bekannt, wann das ikonische Bauwerk wieder eröffnen soll.

Die brandgeschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame wird zum Marienfest am 8. Dezember 2024 wieder eröffnet. «Sie wird für Gottesdienste und für Besucher komplett zugänglich sein», sagte Philippe Jost, Vizechef der Wiederaufbau-Behörde, am Montag in Paris. «Wir werden eine Kathedrale entdecken, wie wir sie nie zuvor gesehen haben», sagte er zur Eröffnung einer Ausstellung über die Restaurierung unter dem Vorplatz der Kathedrale.