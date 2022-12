Luxemburg: Ende der Billigflug-Ära vom Findel doch nicht in Sicht?

Auch andere Billigfluggesellschaften wie easyJet und Volotea wurden kontaktiert – die Anfragen blieben jedoch bislang unbeantwortet. Aussagen über mittel- und langfristige Entwicklung in der Preispolitik seien nach wie vor ein Tabu, erklärt eine Quelle aus dem Umfeld von Volotea. So bleibt also nur ein Vergleich der Flugpreise. Und schaut man sich Flüge ab Luxemburg in den kommenden Monaten an, lassen sich Befürchtungen einer Flugpreis-Explosion nicht bestätigen: 26 Euro für einen Hin- und Rückflug nach Mailand im Januar, 30 Euro nach London. Wer sich für ein nahegelegenes Ziel entscheidet, kann in den kommenden Monaten noch immer Schnäppchen schießen.