ArcelorMittal-Werk : Endgültiges Aus für Hochöfen in Florange

FLORANGE - Nach monatelangem Tauziehen und heftigen Arbeitskämpfen werden die beiden Hochöfen von ArcelorMittal im lothringischen Florange stillgelegt.

Mit dem Abschalten der Heiztürme werde der «Prozess zum endgültigen Einmotten der Öfen» eingeleitet, sagte der ArcelorMittal-Generaldirektor für den Atlantikraum, Henri-Pierre Orsoni, der Nachrichtenagentur AFP. Anschließend sollen die Hochöfen mit einer Schutzhülle umgeben werden. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers soll ein Teil der Stahlkocher, die in Florange im Bereich Flüssigstahl arbeiteten und nun auf eine Versetzung warten, an der Stilllegung der Hochöfen beteiligt werden. Diese Arbeiten werden demnach vermutlich bis Ende Juni dauern.

In Florange beschäftigt ArcelorMittal derzeit rund 2500 Mitarbeiter, die unter anderem Bleche für die Automobilindustrie herstellen. Von der Schließung der Hochöfen sind den Gewerkschaften zufolge gut 600 Beschäftigte betroffen. Von ihnen werden demnach die meisten in den kommenden drei Jahren in Rente gehen, die anderen sollen auf andere Stellen versetzt werden.

In Kritik geraten ist auch der jetzige französische Präsident François Hollande, weil er «die Versprechungen nicht gehalten hat», die er im März vergangenen Jahres bei seinem Besuch in Florange im Rahmen seiner Präsidentschaftskampagne gemacht hatte. Die Gewerkschaft «Force Ouvrière» will dies mit einer symbolischen Aktion unterstützen: Eine Stele soll am Standort aufgestellt werden. Bereits 2009 war ein anderes Monument als Andenken an den Besuch vom ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy errichtet worden. Es wurde aber im Januar 2012 wieder abgerissen.