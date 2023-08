Eintritt frei: Endlich wieder e-Lake – Countdown für 3-Tage-Party läuft

Sonne, See und mitreißende Rhythmen: In Echternach startet am heutigen Freitag um 18 Uhr das legendäre «e-Lake festival» – zum 26. Mal. Frank Rippinger, Vorsitzender der e-Lake Asbl, ist gemeinsam mit seinen fleißigen Helfern seit über einer Woche auf dem Festivalgelände im Einsatz. «Da wir dieses Jahr drei Tage früher angefangen haben, hält sich unser Stresslevel so niedrig wie noch nie», verrät er L'essentiel bei einem Besuch am Donnerstag. Zwar sei das Gelände wegen des vielen Regens erst ab Mittwoch befahrbar gewesen, doch «die Getränke stehen kalt und das meiste ist startklar».