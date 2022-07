Folgen des Ukraine-Kriegs : Energiekonzerne profitieren von hohen Preisen – Shell verfünffacht Gewinn

«Russlands Invasion der Ukraine hatte weiterhin Folgen auf die Energiemärkte, mit Ölpreisen im Schnitt über 110 Dollar pro Barrel, Margen für Raffinerien auf Rekordhöhen, und Gaspreisen teilweise höher als Ölpreisen in Europa und Asien», erklärte TotalEnergies am Donnerstag. Der Konzern habe mehr produziert und so «zur Energiesicherheit beigetragen». Repsol betonte, die guten Ergebnisse im ersten Halbjahr trügen dazu bei, die in der Corona-Krise erlittenen Verluste auszugleichen.