Studie zeigt: Energydrinks können Kinderherzen schaden

Energydrinks sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Gemäß einer europäischen Studie aus dem Jahr 2013 gaben knapp drei Viertel aller befragten Jugendlichen an, schon Energydrinks konsumiert zu haben. Bei übermäßigem Konsum können die zuckerhaltigen Getränke, die neben Koffein weitere stimulierende Substanzen wie Guarana, Taurin, Glucuronolacton oder Ginseng enthalten, die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems ungünstig beeinflussen. Das zeigen Ergebnisse des Studienprojekts EDUCATE-Studie.

An der Studie, die am Klinikum der Universität München durchgeführt wurde, nahmen 27 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren teil. Das Durchschnittsalter lag bei 14,5 Jahren. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Kinder und Jugendlichen gesund waren, keine Vorerkrankungen hatten, keine Medikamente oder Drogen nahmen und es in den jeweiligen Familien keine schwerwiegenden Herzerkrankungen gab.