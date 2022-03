Luxemburg : Enes Mahmutovic unterschreibt bei CSKA Sofia

LUXEMBURG/SOFIA – Luxemburgs Fußball-Nationalspieler Enes Mahmutovic hat beim bulgarischen Erstligisten CSKA Sofia einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Verteidiger lief bis zuletzt für den FC Lwiw in der Ukraine auf.

Enes Mahmutovic hat einen neuen Fußballverein gefunden. Der luxemburgische Nationalspieler hat einen Vertrag beim bulgarischen Ertsligisten CSKA Sofia unterschrieben, wie der Verein via Twitter mitteilte. Der 24-Jährige war bis zuletzt anderthalb Jahre beim ukrainischen Erstligisten FC Lwiw unter Vertrag. Der Verteidiger und 20-fache luxemburgische Nationalspieler floh nach Beginn des russischen Angriffskriegs zu Fuß über die polnische Grenze.

Bereits am Mittwoch hatte der türkische Zweitligist Eyüspor die Verpflichtung von Olivier Thill und Gerson Rodrigues bekanntgegeben. Die beiden luxemburgischen Nationalspieler spielten ebenfalls in der Ukraine. Der Luxemburger Vincent Thill, der ebenfalls in der Ukraine (FK Worskla Poltawa) spielte, ist offenbar noch keinen neuen Verein gefunden.