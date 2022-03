EM 2012 : «Enge Kiste gegen Überlebenskünstler»

Die Titelstürmer von Joachim Löw wollen sich von Griechenland im Viertelfinale der EM nicht lange aufhalten lassen. Der Trainer hingegen erwartet ein schweres Spiel.

Mindestens 15 000 deutsche Fans werden in Danzig ihrer Elf die Daumen drücken.

«Wir fühlen uns sehr gut. Wir sind sozusagen in unserer Heimat, weil wir uns schon einige Wochen hier aufgehalten haben», erklärte der deutsche Bundestrainer die Partie gegen den Außenseiter Griechenland kurzerhand zum Heimspiel für Deutschland. Ein Vorteil wäre natürlich, «wenn wir früh in Führung gehen», meinte Löw.

«In Lemberg hatten wir mit 12 000 bis 15 000 deutsche Fans schon ein Heimspiel. Wenn du mitbekommst, was in der Heimat wieder abgeht, das ist einfach phänomenal», sagte Sami Khedira vor dem Anstoß um 20.45 Uhr (L'essentiel Online überträgt Live) in Danzig. Löw kann seine beste Elf aufbieten, auch Bastian Schweinsteiger war nach einer Sprunggelenk-Blessur beim Abschlusstraining dabei. «Bastian wird auf jeden Fall spielen können», erklärte Löw, der sein Team «natürlich favorisiert» sieht.