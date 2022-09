Liz Truss am Ende?: England schrammte nur knapp am Finanz-Crash vorbei

Die britische Premierministerin Liz Truss ist kaum im Amt und stürzte die Welt schon fast in eine Wirtschaftskrise.

Der Parteitag übers Wochenende dürfte ungemütlich für sie werden. Die «Sunday Times» zitierte einen Abgeordneten ihrer Partie mit den Worten, Truss sei an Weihnachten weg – es klappe nur nicht früher, weil die Fraktion nicht wisse, wer sie ersetzen solle. In Umfragen übernahm die Arbeiterpartei bereits die Führung.

«Wie man ein Land nicht führt», titelte die Londoner Wirtschaftszeitschrift «Economist». Die 47-jährige Politikerin mit dem Spitznamen «menschliche Handgranate» belastete mit der radikalen Steuerreform das britische Pfund. Anleger verlangten größere Sicherheiten für britische Staatsanleihen und trieben so den Zinssatz der Anleihen in die Höhe.

Wirtschaftskrise in Großbritannien verschärft sich

Am Mittwoch zog die britische Zentralbank die Notbremse und pumpte mit dem Kauf von Staatsanleihen 65 Milliarden Pfund neues Geld ins Finanzsystem. Sonst wären zwei britische Pensionskassen bedroht gewesen, die eine Billion Pfund in langlaufenden britischen Anleihen investiert haben. Dann hätte laut manchen Experten ein Crash in ähnlichem Ausmass wie bei der Finanzkrise 2008 gedroht.