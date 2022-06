So wurde er durch Züchtung regelrecht tiefer gelegt, was auch zu Veränderungen an den Hinterbeinen geführt hat. Zudem machen ihm überschüssige Haut, Wirbelprobleme, triefende Augen und übergroße Ohren zu schaffen. Sie verhindern, dass der Jagdhund ohne Probleme seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann: Dem Laufen.