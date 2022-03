Homosexualität : Englischer Cricket-Spieler outet sich

Während andernorts nur darüber geredet wird, schreiten englische Spitzensportler zur Tat: Nach einem Rugby-Spieler feiert nun auch ein Cricket-Spieler sein Coming-out.

Manuel Neuer und Mario Gomez haben sich in Interviews dafür ausgesprochen, homosexuelle Fußballprofis sollten ihre Ausrichtung öffentlich kundtun. «Schwulsein ist doch längst kein Tabuthema mehr», sagte Gomez gegenüber der «Bunten». Trotz des Supports der Nationalspieler: Bisher wagte sich kein Bundesliga-Spieler zu einem Coming-out. In der englischen Premier League ist das nicht anders – aber in anderen Sportarten scheint das Tabuthema Homosexualität endlich zu fallen.