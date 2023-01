Luxemburg: Enorme Verwirrung nach Halbfinale der Basketballerinnen

Das Halbfinale des luxemburgischen Pokals der Frauen zwischen Düdelingen und Gréngewald endete in einem heillosen Durcheinander. Die Düdelingerinnen hatten sich mit einem 79:78-Sieg für ein weiteres Finale qualifiziert und jubelten nach dem Schlusspfiff. Doch schon bald versammelten sich die Hosterter Spielerinnen und Mitarbeiter um den Schiedsrichtertisch und zweifelten den Endstand an. In der Tat wurden zu Beginn des Spiels zwei Punkte fälschlicherweise für den T71 gezählt, ohne dass dies später korrigiert wurde.