Weiter auf Wachstumskurs : Enovos lieferte 2013 mehr Gas und Strom

LUXEMBURG - Der Luxemburger Energieversorger hat für 2013 eine positive Bilanz verzeichnet. Der Umsatz stieg an, auch der Umfang der Gaslieferungen wurde größer.

Das größte Energieversorgungsunternehmen Luxemburgs, Enovos, hat am Mittwochmorgen eine positive Bilanz seiner Tätigkeit im Jahr 2013 gezogen. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr um zwölf Prozent gestiegen und beträgt 2'950,6 Millionen Euro. Der Anstieg sei auf eine gute Auftragslage auf dem Industriemarkt in Deutschland und Frankreich zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit.

Investitionen für 69 Millionen Euro in Luxemburg

Die «positive» Entwicklung sei auf die Neuverhandlung der langfristigen Verträge mit Gaslieferanten und «solide» Investitionen zurückzuführen, so Enovos. Letztere haben einen Wert von 270 Millionen Euro erreicht, darunter flossen 169 Millionen Euro in Luxemburg. 50 Prozent wurden dabei in die Netzinfrastruktur investiert, 27 Prozent wurden in den Ausbau der erneuerbaren Energien gesteckt.

Das Volumen des gelieferten Stroms erhöhte sich auf 17‘260 Gigawattstunden, 2012 lag dieser Wert bei 14'094 Gigawattstunden. Auch die Gaslieferungen stiegen an: von 32‘922 im Jahr 2012 auf 34’869 Gigawattstunden im vergangenen Jahr. Diese kommen vor allem in Deutschland, dann in Luxemburg, Frankreich und in geringem Umfang in Belgien zustande. Enovos hatte bereits im März angekündigt, dass ab 2015 die Stromrechnung für Verbraucher kleiner ausfallen wird.