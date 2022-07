42 Millionen Klicks : Katapult-Ente im Europapark wird zum viralen Star

Virale Hits passieren meistens durch Zufälle – was die Ente im Europapark beweist, die auch auf L'essentiel kürzlich schon belustigt hat.

Der virale Clip von Instagram-User Valentin Liegard ist mittlerweile fast 42 Millionen Mal angesehen worden und entstand – wie so oft – durch Zufall. Bei einem Besuch im Europapark filmte der Themenpark-Faszinierte eine männliche Stockente, die völlig entspannt auf einer Düse in einem Teich hockte. Offenbar konnte sich der Achterbahn-Liebhaber schon denken, was gleich passieren würde und hielt sein Handy gebannt auf den unwissenden Erpel.