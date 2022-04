Rheinland-Pfalz : Entenküken zu Ostern auf Polizeidienststelle

BAD KREUZNACH – Drei wagemutige Entenküken haben einen Teil des Ostersonntags bei der Polizei verbracht.

Die drei Enten-Sprösslinge waren in Bad Kreuznach vom Dach eines Seniorenheims gesprungen, was eine Anwohnerin dazu bewegte, die Polizei zu verständigen. Da keine Entenmutter zu sehen war, fingen die Polizisten die unverletzten Tierkinder zu deren Schutz ein und nahmen sie mit auf die Dienststelle. Der Plan war, sie in artgerechte Obhut zu übergeben. Doch es kam dann doch noch zur Familienzusammenführung: Die Anwohnerin meldete sich erneut - sie hatte die Entenmutter und drei weitere Küken gesichtet.