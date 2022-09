Australien : Entführer der vierjährigen Cleo drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis

Die vierjährige Cleo wurde am 2. November 2021 bei einer Hausdurchsuchung gefunden.

Im Fall der in Australien entführten vierjährigen Cleo Smith soll das Urteil gegen den mutmasslichen Entführer nun im Dezember verkündet werden. Das berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Freitag unter Berufung auf die Justiz.

Im Oktober vergangenen Jahres war das Mädchen von einem Campingplatz verschwunden – der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Der 37-jährige Angeklagte, dem vorgeworfen wird, ein Kind unter 16 Jahren in seine Gewalt gebracht zu haben, hatte sich im Januar vor Gericht schuldig bekannt. Er sitzt in Untersuchungshaft.