San Francisco : Entführtes Baby, Eltern und Onkel in Kalifornien tot aufgefunden

Am Montag wurde die Familie von dem 48-Jährigen entführt. (Symbolbild)

Zwei Tage nach ihrer Entführung sind vier Mitglieder einer Familie aus Kalifornien tot aufgefunden worden. Die schlimmsten Befürchtungen hätten sich bewahrheitet, sagte der Sheriff in Merced County nordwestlich von Fresno, Vern Warnke, auf einer Pressekonferenz am Mittwochabend (Ortszeit). Er nannte keine Details dazu, wie das acht Monate alte Mädchen, seine Eltern und ein Onkel ums Leben kamen, sondern erklärte lediglich, sie seien in einer entlegenen Gegend von einem Landarbeiter entdeckt worden.