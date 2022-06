Garmisch-Partenkirchen : Entgleister Regionalzug in Bayern fordert Tote und Schwerverletzte

In Bayern hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Waggons liegen auf der Seite, es gibt mindestens drei Tote und zahlreiche Verletzte. Derzeit läuft ein Großeinsatz.

Bei einem schweren Zugunglück in Oberbayern sind am Freitag nahe Garmisch-Partenkirchen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine «unbestimmte Anzahl» weiterer Zugfahrgäste wurde verletzt, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Ein von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fahrender Regionalzug war bei Burgrain entgleist. Mehrere Waggons stürzten demnach auf die Seite.