Ukraine-Krieg: Entgleitet Putin die Kontrolle? Kritik an Kreml wird in Russland immer lauter

Der Kreml versucht zurzeit händeringend, die wachsende gesellschaftliche Besorgnis in den Griff zu bekommen und die Kontrolle über die öffentliche Meinung zurückzuerhalten. So forderte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die russische Bevölkerung auf, sich auf die Mitteilungen des russischen Verteidigungsministeriums und des Präsidenten zu verlassen und die in sozialen Medien wie Telegram veröffentlichten «provokativen Nachrichten» über eine zweite Mobilisierungswelle zu ignorieren. Dies meldet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in ihrem Bericht vom Dienstag.