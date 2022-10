WM 2022: «Entscheid ist gefallen» – Lionel Messi fällt wichtigen Zukunftsentscheid

Erstmals lief er am 17. August 2005 in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn in den Farben seines Heimatlandes auf. Seine erste WM war jene in Deutschland im Jahr 2006. Bisher kommt er in insgesamt 19 WM-Spielen auf sechs Tore und fünf Assists. Einen WM-Titel schaffte er bisher nicht mit Argentinien zu gewinnen. 2014 scheiterte Messi in Brasilien im Final an Deutschland in der Verlängerung (0:1).