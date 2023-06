Transfer-Hammer: Entscheidung gefallen – das ist Lionel Messis neuer Club

Lionel Messi wechselt wohl in die USA.

Von wegen Saudi-Liga! Wie verschiedene Medien, darunter auch die BBC berichtet, soll sich Lionel Messi gegen das Milliarden-Angebot aus Saudiarabien entschieden haben. Auch eine Rückkehr zum FC Barcelona ist vorerst vom Tisch – dafür zieht es den siebenfache Weltfußballer nun in die USA!

Der Weltmeister soll unmittelbar vor einer Unterschrift bei Inter Miami stehen. Der MLS-Club gehört unter anderem Fußball-Legende David Beckham. Der Vertrag in den USA soll unter anderem auch einen Zusammenarbeit mit Marken wie Adidas und Apple beinhalten. Es wäre das erste Mal, dass Messi für einen Club außerhalb Europas auflaufen würde.

Eine Milliarde für zwei Jahre abgelehnt

Zuletzt wurde mehrfach über einen Transfer nach Saudiarabien berichtet. Dort hätte Messi in zwei Jahren rund eine Milliarde Dollar verdienen sollen. Neben Cristiano Ronaldo, der bereits in der Saudi Pro League spielt, wechselten diese Woche mit Real-Stürmer Karim Benzema und Chelsea-Abräumer N’Golo Kanté zwei französische Stars in die Wüste. Beide laufen ab Sommer für Al-Ittihad auf.