Österreich: Entwarnung nach Terror-Alarm in Wien

Österreichische Sicherheitsbehörden haben einen Tag nach einer Terror-Warnung für Wien die Alarmstufe wieder aufgehoben. «Nach einer neuerlichen Gefährdungseinschätzung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst werden unsere Sicherungsmaßnahmen im Bereich des Wiener Stadtgebietes nun stark reduziert», teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der Terror-Alarm galt nach Einschätzung der Behörden vor allem syrischen Einrichtungen aufgrund des Jahrestags des Bürgerkriegs in Syrien. Der Konflikt war dort am 15. März 2011 ausgebrochen.