Zwei Indextranchen: «Entweder ich erhöhe die Preise oder ich muss schließen»

Schon bald steht eine weitere Indexierung an: Im April soll die verschobene Tranche aus dem vergangenen Jahr umgesetzt werden. Während sich Arbeitnehmer in unterschiedlichem Maße über die Erhöhungen freuen dürften, bereitet sie den Unternehmen Sorgen. «Ich werde die Preise für bestimmte Leistungen erhöhen müssen», sagt Ana Torres, Geschäftsführerin von T&A Coiffure in Differdingen. Sie beschäftigt sechs Mitarbeiter. «Ich habe keine andere Wahl, sonst muss ich schließen.» Ihr Unternehmen kämpfe bereits mit den allgemein höheren Kosten wie für Friseurprodukte oder die Miete.