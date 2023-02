USA: Epstein-Liste mit 167 Namen soll veröffentlicht werden

Gerichtsdokumente mit den Namen von Partnern, Opfern und Angestellten, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen, sollen demnächst veröffentlicht werden, wie RadarOnline.com erfahren hat. Der milliardenschwere Epstein soll im August 2019 Suizid begangen haben, während er wegen Vorwürfen der sexuellen Misshandlung Minderjähriger in unzähligen Fällen im Gefängnis sass.

Sein Tod, der offiziell als Suizid klassifiziert wurde, wirft bis heute viele Fragen auf. So stand er wegen Suizidgefahr sowieso schon unter strenger Überwachung, nachdem er Ende Juli teilweise bei Bewusstsein mit Verletzungen im Nacken in seiner Zelle gefunden worden war. Danach waren zwei Polizisten für eine lückenlose Überwachung von Epsteins Zelle zuständig, die aber just zum Zeitpunkt des angeblichen Suizids ihre Aufgabe nicht wahrnahmen.