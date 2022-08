Doktor Sex: «Er arbeitet pausenlos und vernachlässigt die Beziehung!»

Mir geht es nicht gut mit all dem. Ich fühle mich genervt, erschöpft und weiß nicht weiter. Ich will ihn nicht verlieren. Aber ich habe es satt, verständnisvoll zu sein. Was kann ich noch tun? Wie kann ich ihn erreichen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, ihm zu helfen?

Wir haben es auch schon mit Regeln und Abmachungen versucht. Aber es hat nichts genützt. Immer ist die Arbeit wichtiger. Er sagt, er liebt mich und dass er die Beziehung mit mir will. Ich habe das Gefühl, er ist nahe an einem Burnout, aber er tut nichts dagegen.

Antwort von Doktor Sex

Was du erlebst, ist herausfordernd. Und genauso, wie die Umstände deinen Freund an seine Grenzen bringen, landest du durch sein Verhalten an deinen. Das perfide an Belastungen im Job ist, dass man sie nicht einfach nach Belieben an- und abschalten kann. Man trägt sie überall hin mit sich und sie wirken sich deshalb im ganzen Leben aus.