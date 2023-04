LOA Esch 2023: Er bedient seine Plattenteller auf einem Hochofen in 43 Metern Höhe

Während das LOA Esch 2023 am 5. und 6. Mai vor der spektakulären Industriekulisse von Belval ablaufen wird, geben die Organisatoren des Luxembourg Open Air sich bereits jetzt alle Mühe, den Elektro-Fans den Mund wässrig zu machen und ihre Vorfreude zu steigern: Am Sonntag um 17 Uhr werden sie auf ihrer Website ein einstündiges DJ-Set streamen, das auf einem Hochofen in Belval in 43 Metern Höhe aufgenommen wurde. «Wir haben das Set mit einer Drohne gefilmt. Der Dreh begann schon um 5.30 Uhr, weil wir optimale Wetterbedingungen brauchten», so Sebastian Jacqué, einer der Organisatoren des LOA. Dass ein DJ auf einem Hochofen im Großherzogtum gespielt habe, sei eine Premiere gewesen.