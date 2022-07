Doktor Sex: «Er begehrt mich nur, wenn er betrunken ist!»

Wenn er im Ausgang war und betrunken nach Hause kommt, kann er nicht genug von mir bekommen. Offenbar bin ich nur gut genug für Sex, wenn er betrunken ist. Ich habe schon damit gedroht, dass ich mir einen Sexpartner suche, aber darauf hat er nicht reagiert. Was kann ich tun, damit es wieder mehr Sex gibt in unserer Beziehung?

Seit der zweiten Geburt hat die Häufigkeit noch einmal abgenommen. Wir lieben uns nun noch höchstens einmal pro Monat. Jedes Mal muss ich ihm vorher sagen, dass ich seine Zuneigung vermisse, und in der Regel werde ich abgewimmelt. All das verletzt mich sehr.

Antwort von Doktor Sex

Es geschieht ziemlich oft, dass in der Schwangerschaft oder dann spätestens während der ersten Zeit nach der Geburt das Sexualleben in einen Dornröschenschlaf versinkt. Ob die Lust später erneut auflebt, hängt sehr davon ab, wie in der Beziehung kommuniziert wird. Und primär müssen die Partner*innen wollen, dass erotische Begegnungen und Sex wieder stattfinden.

Es gibt Klärungsbedarf!

Ich verstehe, dass du dich als Frau und in deinem Bedürfnis auf Intimität und Sex von deinem Mann nicht ausreichend gesehen und gehört fühlst. Er ist offenbar nicht in der Lage, dir seine Lust im Alltag und in nüchternem Zustand zu zeigen. Es gilt deshalb nun herauszufinden, weshalb er dies nicht tun kann oder will. Und dafür braucht es Gespräche.