Tochter des «Happy Face Killer»: «Er benutzte uns, um Opfer zu ködern» – Melissas (44) Vater ist ein Serienkiller

Melissa Moore hat einen Tiktok-Kanal, in dem sie über ihre Kindheit mit einem Serienmörder erzählt.

Victoria Heuermann und ihr Bruder wuchsen mit ihrem Vater Rex Heuermann auf – jetzt, im Erwachsenenalter, erfahren die Geschwister: Ihr Vater ist ein Serienmörder. Die Familie des New Yorker Architekten, der mindestens drei der elf berüchtigten Gilgo-Beach-Morden begangen haben soll, hatte nie etwas von Rex Heuermanns mörderischen Aktivitäten bemerkt.

«Der Verdächtige tötete seine Opfer, wenn er nicht bei seiner Familie war. Wie mein Vater», sagt Melissa Moore auf Tiktok. Auf ihrem Kanal «Life after Crime», der über 287.000 Follower hat, teilt die 44-Jährige ihre Erfahrungen als Tochter eines Serienmörders.

Moore war 16, als ihr Vater Keith Hunter Jesperson 1995 verhaftet wurde. Der kanadische Lastwagenchauffeur soll laut eigenen Angaben 166 Menschen – mehrheitlich Frauen – getötet haben. Verurteilt wurde er schließlich wegen acht Morden an Frauen. Die Medien nannten ihn «Happy Face Killer», weil er seine Geständnisbriefe an die Polizei mit Smileys unterzeichnete.

«Mein Vater benutzte seine Familie, um seinen Wahnsinn zu kaschieren»

Auf Tiktok beschreibt Melissa Moore, wie es war, mit einem Serienkiller aufzuwachsen. «Mein Vater benutzte seine Familie, um seinen Wahnsinn zu kaschieren. Er köderte seine Opfer, indem er ihnen darüber erzählte, dass er ein Familienvater sei oder einmal, wie er gerade an meiner Geburtstagsparty dabei gewesen war. Damit gewann er das Vertrauen der Opfer.» Heute seien die Menschen sehr überrascht, dass ein Serienmörder «unter uns wohnen kann», meint Moore. Aber sie weiß: «Nicht einmal seine Familie bemerkt das.»

Der BBC erzählte Moore vor einigen Jahre vom letzten Treffen mit ihrem «bösen Vater». Eines Morgens habe Jesperson plötzlich gesagt: «Weißt du, ich muss dir etwas sagen, und es ist wirklich wichtig.» Moore bemerkte, wie ihr Vater innerlich mit sich selbst kämpfte. «Ich kann es dir nicht sagen, mein Schatz. Wenn ich es dir sage, wirst du es der Polizei erzählen. Ich bin nicht der, für den du mich hältst, Melissa.» Die Jugendliche wollte in dem Moment aber nicht hören, was ihr Vater zu sagen hatte, und rannte weg.

«Er schien manchmal ein guter Vater zu sein»

Ihren Vater beschreibt sie heute als «merkwürdig und asozial». Sie erinnert sich an eine sehr traurige Episode mit Kätzchen, die sie in der Nachbarschaft gefunden hatte. Moore war fünf Jahre alt. «Als mein Vater die Kätzchen sah, hängte er sie an die Wäscheleine und begann sie zu quälen. Ich weiß noch, wie sehr er sich daran erfreute, als ich schrie und ihn anflehte, aufzuhören. Später fand ich die Tierleichen im Garten.»