Japan: Er brachte Aktie zum Einsturz – Sushi-Kette fordert 67 Millionen Yen

Grusig: In einem Video aus dem Januar 2023 leckte dieser Jugendliche in einem Sushi-Restaurant eine saubere Tasse ab und stellte sie wieder zurück.

Die Sushi-Kette Akindo Sushiro Co verklagt einen Oberstufenschüler auf 67 Millionen Yen (umgerechnet 450.000 Euro), nachdem der Jugendliche mit einem Video aus einem Restaurant landesweit für Furore gesorgt hatte.

Das ist passiert

Im Januar 2023 tauchte zunächst ein Video auf, in dem ein Jugendlicher zuerst den Deckel einer Sojasosse und kurz danach den Rand einer Teetasse , die er danach wieder zurückstellte, ableckt. Anschließend schleckt er seinen eigenen Finger ab und berührt ein Stück Sushi, das auf dem Laufband im Akindo Sushiro-Restaurant vorbeifährt.

Diese Auswirkungen hatte das Video

Innerhalb wenigen Tagen erreichte das Video auf Twitter über 40 Millionen Aufrufe. Zugleich tauchten weitere Videos auf, in denen Jugendliche in Sushi-Restaurants Besteck abschlecken und ihr Wasabi auf die Sushis anderer streichen. Unter dem «Trend», der nach kurzer Zeit als «Sushi-Terror» bekannt war, wurden wohl auch Videos veröffentlicht, die schon Jahre zuvor entstanden waren.

Diese Folgen hatte das Video für die Sushikette

Akindo Sushiro sah sich nach dem viralen Video mit direkten Folgen konfrontiert: So brach der Aktienkurs der Sushi-Kette im sonst so hygienischen Japan zeitweise um fünf Prozent ein. Wenig später hieß es seitens Sushiro, dass sich der Übeltäter des Videos, das die Sache ins Rollen gebracht hatte, entschuldigt habe. Dennoch kündigte die Firma an, Anzeige einzureichen.