Ivana Knöll: «Er fing an, mich körperlich anzugreifen» – Mann bedrängt Kroatien-Superfan

Am Mittwochabend zog Kroatien nach einem 4:2-Sieg über die Niederlande in das Finale der Nations League ein. Im Stadion in Rotterdam war auch Kroatiens Superfan Ivana Knöll. Die 30-Jährige wurde bei der WM in Katar als das Model mit knappen Outfits bekannt, das das kroatische Team anfeuerte und aus diesem Grund teilweise Kritik erntete.