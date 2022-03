Über den Wolken : Er fliegt – mit 150 Ballons und einem Gartenstuhl

Ein 26-jähriger Kanadier bindet 150 Helium-Ballons an einen Gartenstuhl und will in einer Rodeo-Arena landen. Das kommt nicht gut.

Der 26-jährige Daniel Boria hatte mehr Glück als Verstand. Vergangenen Sonntag band der Kanadier 150 Helium-Ballons an seinen Gartenstuhl und schwebte damit über die Stadt Calgary. Sein Plan: Über die Arena des Stampede, dem größten Rodeo der Welt, zu landen, um für seine Reinigungsfirma Werbung zu machen.

Einen wichtigen Faktor hatte Boria bei seiner Rechnung ausgelassen: den Wind. Als er in der Luft schwebte, merkte er, dass er seinen Flug überhaupt nicht kontrollieren konnte. Wie ABC News berichtet, sprang er mit einem Fallschirm vom Stuhl.

Ein Krankenwagen und die Polizei

Boria landete auf einem Feld rund 15 Kilometer von seinem Ziel entfernt. Eine Ambulanz wartete bereits auf ihn. Der junge Mann hatte sich bei der unsanften Landung beide Knöchel verletzt. Doch die Sanitäter waren nicht allein: Auch die Polizei wollte ein Wörtchen mit dem Bruchpiloten reden.

Die Beamten verhörten den 26-Jährigen und wollen ihn wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit anklagen. «Er hat offenbar nicht an den Stuhl gedacht. Der hätte einen Menschen ernsthaft gefährden können», sagte ein Polizist dem Sender CTV. Der Gartenstuhl fiel 65 Kilometer entfernt zur Erde, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sein verrückter PR-Gag kommt Boria teuer zu stehen: Wie er selber ABC News erzählte, gab er etwa 9500 Dollar für das Helium aus, mit dem er die Ballons füllte. Dazu kommen die vielen Stunden Fallschirmspringen, die er eigens dafür genommen hatte.