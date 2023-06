Finnland: Er fuhr 32 Stundenkilometer zu schnell und zahlt jetzt über 120.000 Euro Strafe

Wer in Finnland bis zu 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, dem kann ein Bußgeld von bis zu 200 Euro drohen. Unangenehm wird es dann, wenn man mindestens 21 Stundenkilometer über der erlaubten Geschwindigkeit liegt, wie die Zeitschrift «Auto-MotorSport» schreibt. Ab dieser Tempoüberschreitung wird in Finnland in Tagessätzen abgerechnet. Bedeutet also: Je höher über dem Limit und je reicher man ist, umso mehr muss man bezahlen.