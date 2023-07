Freizeitpark: Er fuhr auf über 200 Achterbahnen und verrät seinen Favoriten

Fahre virtuell mit der aktuellen Lieblingsbahn von Fabian: Die ‹ArieForce One› im Fun Spot in Atlanta. Youtube/@coasterforce

Der 30-jährige Fabian hat eine besondere Leidenschaft und ein großes Ziel: Er möchte so viele Achterbahnen wie möglich fahren. Vor wenigen Wochen hat er im Heide Park seiner Frau sogar einen spektakulären Heiratsantrag gemacht. «Diese Fahrt hatte ich schon ein halbes Jahr im Voraus geplant. Mein Ziel war es, mit meiner Freundin in die Bahn ein- und mit meiner Verlobten auszusteigen. Ich wollte ihr genau in dem Moment, in dem am Ende der Achterbahn ein Foto geschossen wird, den Antrag machen, damit ihre Reaktion für immer auf dem Foto festgehalten ist», erzählt er gegenüber «Travelbook». Tatsächlich hat sein Vorhaben funktioniert und sie hat «Ja» gesagt.

Seine Anfänge

An seinen allerersten Freizeitpark-Besuch kann sich Fabian nicht genau erinnern, wie er gegenüber «Travelbook» erzählt. Er sei sich aber relativ sicher, dass seine allererste Bahn die Marienkäfer-Bahn im Freizeitpark Fort Fun Abenteuerland in Deutschland war. Er erinnert sich, dass er echt Angst hatte. «Meine Mama musste immer meinen Bauch festhalten, weil es so gekribbelt hat.»

Seine Zahlen

Heute ist der Kölner 30 Jahre alt und als Kameramann tätig. In der Zwischenzeit hat er mit einer App 202 Achterbahnfahrten getrackt. Noch in diesem Jahr will er die Marke von 250 knacken. Ihm ist dabei kein Park zu weit weg, Freizeitparks in Asien bezeichnet er als «ganz fantastisch». In den USA hat er in einem Monat 55 Achterbahnen in sieben verschiedenen Parks geschafft.

Seine «beste Bahn der Welt»

Fabian sagt, dass er persönlich die «eher aggressiven» Bahnen am meisten mag. Gegenüber «Travelbook» bezeichnet er die Achterbahn «Ride To Happiness» in Belgien als «die vielleicht beste Achterbahn der Welt». «Da drehen sich die Gondeln nochmals separat. Das Ding ist völlig absurd. Da habe ich auch festgestellt, dass ich nach ein paar Mal fahren eine Pause machen muss.»

Dennoch sagt er: «Aber meine liebste Achterbahn aktuell ist die ‹ArieForce One› im Fun Spot in Atlanta – und in Deutschland ist es die ‹Fly› im Phantasialand.» Bei der deutschen Bahn lobt er vor allem die Gestaltung und den Soundtrack. «Das ist ein Prototyp, in dieser Form gibt es das weltweit nicht noch einmal.» Das Phantasialand ist übrigens auch der Lieblingspark des 30-Jährigen.

Magst Du Freizeitparks? Ja, und ich gehe sehr oft. Ja, aber leider kann ich sie viel zu selten besuchen. Nein, das ist nicht so meins. Früher ja, heute nicht mehr.

Seine Tipps

Fabian sagt: «Planung, Planung, Planung.» Für große Freizeitparks wie der Europa Park seien seiner Meinung nach ein Mittwoch oder Donnerstag am besten. Und weiter: «Die meisten Besucher gehen in den Park und laufen ihn von vorn nach hinten durch, das heißt, sie gehen zuerst auf die nahegelegenen Attraktionen. Wir Achterbahn-Enthusiasten rollen das Feld hingegen meistens von hinten auf.»

Und sein absoluter Profi-Tipp: «Man schaut sich vorher an, wie viele Plätze es in der Bahn gibt und ob nur eine Bahn gleichzeitig fahren kann. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Bahn wieder rückwärts fährt. Hier können weniger Menschen fahren und deshalb muss man oft länger anstehen.»