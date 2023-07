D-Day-Soldat: Er hat die Befreiung Westeuropas von den Nazis eingeleitet – nun ist er verstorben

Leon Gautier wurde 100 Jahre alt. Er gehörte als junger Mann zu den alliierten Streitkräften, die am 6. Juni 1944 in der Normandie an Land gingen. In Frankreich wurde er als Held verehrt.

1 / 3 Gautier war eine landesweit bekannte Persönlichkeit und hatte sich noch im vergangenen Monat mit Präsident Emmanuel Macron während einer Gedenkveranstaltung getroffen. IMAGO/ABACAPRESS Am D-Day gehörten Gautier und seine Kameraden vom Kommando des französischen Hauptmanns Philippe Kieffer zu den ersten Wellen der alliierten Truppen, die die von den Nazis schwer verteidigten nordfranzösischen Strände stürmten und damit die Befreiung Westeuropas einleiteten. IMAGO/NurPhoto «Er war der Held von 1944, der Held des 6. Juni, aber auch der kleine alte Mann, den jeder kannte.» IMAGO/ABACAPRESS

In Frankreich ist das letzte noch lebende Mitglied einer Eliteeinheit gestorben, die im Rahmen der D-Day-Invasion daran beteiligt war, die Normandie der Naziherrschaft zu entreißen. Leon Gautier wurde 100 Jahre alt. Er sei in der vergangenen Woche mit Lungenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte Romain Bail am Montag mit, der Bürgermeister von Ouistreham – einer Küstengemeinde am Ärmelkanal, in der die Alliierten am 6. Juni 1944 landeten und in der Gautier seine letzten Lebensjahre verbrachte.

Gautier war eine landesweit bekannte Persönlichkeit und hatte sich noch im vergangenen Monat mit Präsident Emmanuel Macron während einer Gedenkveranstaltung getroffen. «Er war ein Vater für uns, ein Großvater für uns, eine wichtige Figur des täglichen Lebens», sagte der Bürgermeister. «Er war der Held von 1944, der Held des 6. Juni, aber auch der kleine alte Mann, den jeder kannte.»

«Krieg ist hässlich. Krieg ist Elend, Elend überall»

Gautier hatte sich in den letzten Jahrzehnten der Aufgabe verschrieben, nachfolgende Generationen vor den Gefahren des Krieges zu warnen, indem er Interviews gab, an Gedenkfeiern teilnahm und half, ein D-Day-Museum in Ouistreham aufzubauen. «Die jüngeren Generationen müssen es erfahren, sie müssen es wissen», sagte er im Jahr 2019 der Nachrichtenagentur AP. «Krieg ist hässlich. Krieg ist Elend, Elend überall.»

Der aus der Bretagne stammende Mann war 1940 mit 17 Jahren in die Marine eingetreten. Als Frankreich im Juni desselben Jahres dem Blitzkrieg der Nazis zum Opfer fiel, schiffte er sich nach England ein, wo der französische General Charles de Gaulle seine Landsleute sammelte. Am D-Day gehörten Gautier und seine Kameraden vom Kommando des französischen Hauptmanns Philippe Kieffer zu den ersten Wellen der alliierten Truppen, die die von den Nazis schwer verteidigten nordfranzösischen Strände stürmten und damit die Befreiung Westeuropas einleiteten.

Nur zwei Dutzend Überlebende ohne schwere Verletzungen

Sie kamen an Land und hatten Verpflegung und Munition für vier Tage dabei – insgesamt 30 Kilogramm. Mit ihren schweren Säcken sprinteten die alliierten Soldaten den Strand hinauf. Die Soldaten verbrachten 78 Tage am Stück an der Front, wobei ihre Zahl immer weiter schrumpfte. Von den 177, die am Morgen des 6. Juni an Land gingen, überlebten nur zwei Dutzend ohne schwere Verletzungen, darunter Gautier.

Als er in England stationiert war, hatte er seine Frau Dorothy kennen gelernt. Sie waren mehr als 70 Jahre lang verheiratet. Nach dem Krieg arbeitete Gautier im Karosseriebau und bildete dann Mechaniker aus. Er lebte in England, Nigeria und Kamerun, bevor er nach Frankreich zurückkehrte.

Gautier sagte, er spreche nicht gerne über den Krieg: «Je älter man wird, desto mehr denkt man daran, dass man vielleicht einen Vater getötet oder eine Frau zur Witwe gemacht hat.» Es sei «nicht leicht, damit zu leben».