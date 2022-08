Laura Steinert: «Er hat mich angepinkelt» – Ex erhebt schwere Vorwürfe gegen Daniele Negroni

Das gab er am Mittwoch auf Instagram bekannt.

Erst am Mittwoch hat Daniele Negroni bekannt gegeben, dass er und seine Freundin Davina Carstens (22) sich nach einem Jahr Beziehung verlobt haben. Doch das junge Glück der beiden wird von Aussagen seiner Ex-Freundin überschattet. Laura Steinert sprach im Podcast «Blitzlicht Gewitter» nämlich über ihre Beziehung mit Daniele – und machte dem 27-Jährigen darin schwere Vorwürfe.

«Unsere Beziehung war für mich der größte Horror», offenbarte Laura gleich zu Beginn. «Daniele ist ganz anders, als er sich im Fernsehen gibt. Ausraster-Momente wie bei der ‹Couple Challenge› – das ist nichts dagegen, was bei uns zu Hause passiert ist.» 2021 nahm das Ex-Paar beim TV-Format teil. Während der Show hatte Daniele einen Wutanfall und sagte in einem Interview mit RTL , dass er Angst hatte, gegenüber Laura handgreiflich werden zu können.

«Er hat sich vor das Bett gestellt und mich angep*sst»

Gemäß den Aussagen der 26-Jährigen, ist es anschließend tatsächlich dazu gekommen: «In der Beziehung gab es Demütigungen, Beleidigungen, Gewalt … alles dabei», so Steinert. Zudem soll der ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Kandidat auch ein Problem mit Alkohol gehabt haben und sie im Rausch immer wieder heftig beleidigt haben. «Der war so betrunken, dass er sich vor das Bett gestellt und mich angep*sst hat. Der hat einfach auf mich draufgepinkelt.» Doch dabei blieb es nicht: «Er hat Sachen durch die Gegend geworfen, hat mich gegen meinen Willen festgehalten, mich gegen die Wand gedrückt und mich die ganze Zeit angeschrien, sodass ich ultra Angst hatte.»

Und was sagt Daniele selbst zu diesen Vorwürfen? Der «Bild»-Zeitung versichert er, dass Lauras Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen: «Das ist einfach gelogen. Ich habe mit dieser Frau nichts mehr zu tun. Sie lügt, um mit meinem Namen Aufmerksamkeit zu bekommen», so der Musiker. Trotz den heftigen Vorwürfen findet er noch nette Worte für seine Ex: «Egal, wie viele Unwahrheiten sie noch über mich verbreiten wird, ich wünsche ihr einfach nur das Beste und dass sie einfach wieder glücklich wird.»