Banon vs. Strauss-Kahn : «Er hat mich nicht einmal angesehen»

Dominique Strauss-Kahn und sein angebliches Vergewaltigungsopfer, die Schriftstellerin Tristane Banon, sind zu einer Gegenüberstellung bei der Polizei erschienen.

Am Rande einer Sympathiekundgebung gestand sie am Wochenende, dass sie Angst vor der Gegenüberstellung habe: «Natürlich werde ich in der Nacht davor nicht schlafen.»

Die Polizei, die vor der Gegenüberstellung bereits mehr als zwanzig Zeugen befragte, muss nun die Ergebnisse ihrer Vorermittlungen in einem Bericht zusammenfassen. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob ein formelles Ermittlungsverfahren aufgenommen oder ob der Fall zu den Akten gelegt wird. Falls es dazu kommen sollte, kündigte Banon bereits ein Zivilverfahren an.

In den USA stellte die Justiz Ende August ein Strafverfahren gegen den früheren Hoffnungsträger der französischen Sozialisten wegen versuchter Vergewaltigung eines Zimmermädchens in New York ein. Es gab Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Klägerin. Das Zivilverfahren läuft allerdings noch.