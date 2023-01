USA: «Er hielt ihre Hand und tröstete sie» – mitfühlender Flugbegleiter begeistert das Netz

Ein Flugbegleiter der US-amerikanischen Delta Airlines hat auf einem Flug von Charlotte im Bundesstaat North Carolina nach New York City für viel Aufsehen gesorgt. Der Mann tröstete eine Frau mit starker Flugangst – er saß im Gang, hielt ihre Hand und nahm ihr in aller Ruhe die Angst. Die Aufnahmen davon gingen in Windeseile viral.

«Schaut euch dieses Schmuckstück von einem Flugbegleiter an, der auf unserem Flug von CLT nach JFK war», schreibt Passagierin Molly Lee auf Facebook. «Diese Frau war bereits vor dem Abflug extrem nervös, und er erklärte ihr jedes Geräusch und jedes Ruckeln. Er hielt ihr sogar die Hand, als es ihr doch zu viel wurde», so die Passagierin. «Floyd Dean-Shannon verdient eine Gehaltserhöhung!», fügt sie über den einfühlsamen Mitarbeiter hinzu.

Ein von Lee geteiltes Foto, auf dem zu sehen ist, wie Dean-Shannon neben der Frau auf dem Flugzeugboden sitzt, ihre Hand hält und in der anderen einen Pappbecher hält, während er sie mitfühlend anschaut, hat sich in den sozialen Medien rasch verbreitet, wie die «New York Post» berichtet.

Flugbegleiter erklärte alle Geräusche

«Ich musste einfach ein Foto machen, weil es so bewegend war. Es war so schön zu sehen, wie jemand sein Herz für jemand Fremdes öffnet», so die Passagierin weiter. «Bei jedem kleinen Geräusch fragte sie: ‹Was ist das?› Und er antwortete: ‹Das ist schon in Ordnung. Das ist nur die Fluggastbrücke, die wegfährt›, oder was auch immer es war. Und das hat ihr wirklich geholfen», so Lee.