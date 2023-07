Argentinien: Er ist der Held von Flug KL701 – dabei hätte er gar nicht an Bord sein sollen

1 / 4 Jonatan Mareco hat am Dienstag einer KLM-Passagierin das Leben gerettet. Screenshot/Facebook Eine Niederländerin (42) verlor über dem Atlantik das Bewusstsein und hatte keinen Puls mehr. (Symbolbild) imago images/Olaf Schuelke «Während mein Kollege sich zu ihren Füßen setzte, führte ich medizinische Eingriffe durch, um ihre Atemwege offen zu halten und sicherzustellen, dass sie keine Hypoglykämie (Unterzuckerung) hatte. Dann begann ich, die Frau wiederzubeleben», beschreibt Mareco die dramatische Situation. (Symbolbild) IMAGO/Kevin Hackert

Der argentinische Arzt Jonatan Mareco (36) hat am Dienstag an Bord eines KLM-Flugzeugs das Leben einer Niederländerin (42) gerettet. Die Frau verlor über dem Atlantik das Bewusstsein hatte keinen Puls mehr.



Der Vorfall ereignete sich auf dem Flug KL701 von Amsterdam nach Buenos Aires, als sich das Flugzeug Brasilien näherte, wie die niederländische Tagesszeitung «AD» schreibt. Bei Sonnenaufgang hörte der Rheumatologe eine Durchsage der Besatzung, die fragte, ob ein Arzt an Bord sei. Er meldete sich umgehend, ebenso wie sein Kollege Rodrigo Salinas, Leiter der Arthritis-Abteilung am Hospital Italiano in La Plata, etwa 60 Kilometer südöstlich der argentinischen Hauptstadt.

Eineinhalb Stunden Überlebenskampf

«Uns wurde mitgeteilt, dass es einer Passagierin schlecht ging und sie ärztliche Hilfe benötigte», sagte Mareco der argentinischen Regionalzeitung «El día de La Plata». Beide Ärzte kümmerten sich sofort um die Frau, die im Gang lag.

«Während mein Kollege sich zu ihren Füßen setzte, führte ich medizinische Eingriffe durch, um ihre Atemwege offen zu halten und sicherzustellen, dass sie keine Hypoglykämie (Unterzuckerung) hatte. Dann begann ich, die Frau wiederzubeleben», beschreibt Mareco die dramatische Situation. Der Kampf um das Leben der Frau dauerte ganze eineinhalb Stunden. Die Maschine ist dann schließlich im brasilianischen São Paulo notgelandet.

Ehemann war verzweifelt

«Die Situation an Bord war aufgrund der Verzweiflung des Mannes der Frau, der nur Niederländisch sprach, und der schaulustigen Passagiere, ziemlich chaotisch. Außerdem hatten wir kaum Platz zum Arbeiten, wir wussten nicht sofort, wo sich das Erste-Hilfe-Set befand und es stellte sich heraus, dass nur zwei Sauerstoffschläuche an Bord waren. Dazu traten auch noch Turbulenzen auf, die dazu führten, dass das Flugzeug hin und her schwankte.»

Die Sprachbarriere mit dem Mann aus den Niederlanden konnte dank der Übersetzung einiger Passagiere überwunden werden. Nach der Landung am Flughafen von São Paulo halfen Mareco und sein Kollege dabei, die Frau auf eine Trage zu legen. Die Niederländerin wurde in ein Krankenhaus der Stadt eingeliefert. Anschließend flog das KLM-Flugzeug weiter nach Buenos Aires.

Flug KL701 musste in São Paulo notlanden. Flightradar24

Er hätte gar nicht an Bord sein sollen