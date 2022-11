Wiederholungstäter: Er ist kein Unbekannter – das ist der Regenbogen-Flitzer bei der WM

1 / 4 Hier rannte der Flitzer über das Feld. AFP Im TV sah man ihn nur ganz kurz, die Kameras schalteten schnell auf die Ränge um. AFP Bei der WM-Partie 2014 zwischen Belgien und den USA rannte er bereits mit einem Superman-Shirt aufs Feld – er präsentierte die Aufforderung: «Rettet die Kinder der Favelas». imago/Cordon Press/Miguelez Sports

Politische Debatten werden bei der Fußball-WM in Katar vom umstrittenen Gastgeber und vom Weltverband Fifa gerne im Keim erstickt – doch dieser Flitzer sandte mit nur einem Sprint gleich drei Botschaften an die Weltöffentlichkeit. Der Mann, der in der zweiten Halbzeit des Gruppenspiels zwischen Portugal und Uruguay (2:0) den Rasen stürmte, hielt eine Regenbogenfahne in der Hand. Und auf der Vorderseite seines Superman-T-Shirts stand «Save Ukraine», auf der Rückseite «Respect for Iranian Woman».

Doch wer war dieser Mann? Wohl kein Unbekannter. Wie mehrere italienische Medien berichten, handelte es sich bei ihm um Mario Ferri. Der Italiener ist 35 Jahre alt und hat selbst bei Clubs in seiner Heimat, in Indien und Jordanien höherklassig Fußball gespielt hat. Zu Beginn dieser Saison war Ferri noch für den Tre Fiori FC aus San Marino in der Qualifikation zur Europa Conference League aufgelaufen. Mittlerweile kickt er für den unterklassigen italienischen Verein ASD Castel di Sangro.

Kein unbekannter Flitzer

Auf seinem Insta-Profil sieht man zwar nichts von seiner Aktion am Montagabend, in den Storys sieht man aber, dass er beim Spiel im Stadion war. Außerdem nennt sich der 35-Jährige «Beeinflusser des Wahnsinns» und einen «modernen Piraten». Auch trägt er den Beinamen «Il Falco» – der Falke. Bereits früher war Ferri als Flitzer über Fußballplätze gerannt.

2010 beispielsweise: Bei einem Spiel der Club-WM zwischen Inter Mailand und Tout Puissant Mazembe aus der Demokratischen Republik Kongo zeigte er sich auf dem Spielfeld mit einem Superman-Shirt samt der Aufschrift «Free Sakineh». Er bezog sich dabei auf das Todesurteil der Iranerin Sakineh Mohammadi Ashtiani, die durch Steinigung hingerichtet werden sollte. 2014 kam diese wieder frei – nach neun Jahren in der Todeszelle. Oder 2014: Bei der Partie zwischen Belgien und den USA rannte er wieder mit einem Superman-Shirt aufs Feld – dieses Mal präsentierte er die Aufforderung: «Rettet die Kinder der Favelas».

«Ich hoffe, dass dem Jungen nichts passiert»

Im TV sah man Ferri nur ganz kurz, die Kameras schalteten schnell auf die Ränge um. Und die Regenbogenfahne des Flitzers wurde von Schiedsrichter Alireza Faghani aufgehoben und vom Platz gebracht. Das Wegschalten gefiel nicht allen. ARD-Kommentator Tom Bartels sagte etwa: «Hat man das wirklich nötig, das wegzuschneiden?» Und weiter: «Das ist für mich einfach lächerlich. Lass ihn dieses Zeichen setzen für die Werte, für die die Regenbogenflagge steht.»