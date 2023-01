Doktor Sex: «Er kuschelt lieber, als mit mir Sex zu haben!»

Majas Freund will weniger Sex als sie und darüber zu reden scheint ihm peinlich zu sein.

Antwort von Doktor Sex

Auch was den Sex angeht, wird zu Beginn einer Beziehung manches festgelegt, ohne dass die Beteiligten sich dessen bewusst sind. Gerade hinsichtlich der Häufigkeit ist es oft wie in deiner Frage geschildert, und das kleinere Bedürfnis setzt sich durch. Irgendwie tragisch – und gleichzeitig liegt es in der Natur der Lust, dass sie nicht erzwungen werden kann!