In Luxemburg : Er lässt das Fenster runter und kassiert Schläge

EHLERINGEN – Ein Mann wurde auf einem Parkplatz von einem Unbekannten angehalten, der ihn sofort unvermittelt ins Gesicht schlug und sogar mit einem Messer zustach.

Ein Mann befuhr am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, den Parkplatz des Fußballplatzes in Ehleringen. In der Einfahrt traf er auf eine Person, die mit den Armen gestikulierte. Der Mann glaubte, die Person vielleicht zu kennen, stoppte und ließ das Fenster herunter.