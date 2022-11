Royal im Reality-TV: «Er lügt!» – Mike Tindall schummelt sich durch Dschungelcamp-Aufgabe 

Ein Royal im britischen Dschungelcamp – diese News allein hatten es bereits in sich. Nun tanzt Mike Tindall (44) bereits mit einer kleinen Schwindelei aus der Reihe. Bei einem Partnerspiel musste seine Teamkollegin, Schauspielerin Sue Cleaver (59) den Spitznamen des einstigen Rugby-Spielers erraten. «Magic Mike», war ihre Antwort nach einigen Minuten Bedenkzeit. Um das Ganze aufzulösen, wurde Tindall im Anschluss dieselbe Frage gestellt. Auch er gab an, man habe ihn «Magic Mike» genannt. Daraufhin erhielt das Team einen Stern für die gelöste Aufgabe.

Die Bezeichnung «Kühlschrank» bekam Mike in seiner aktiven Rugby-Zeit aufgrund seiner beachtlichen Körperstruktur. Den Übernamen «Magic Mike» hingegen hat Tindall wohl im Camp von seinen Dschungelkollegen erhalten, weil er die bisherigen Aufgaben so furchtlos gemeistert hatte, wie die « Daily Mail » schreibt.

Tindall plaudert ohne Scham

So oder so scheint Tindall bei seinen Mitkandidatinnen und -kandidaten einen Stein im Brett zu haben. Mit privaten Anekdoten aus seinem königlichen Umfeld sorgte er bereits für glänzende Unterhaltung. So verriet er, dass sein erstes Date mit Zara in einem Alkoholexzess endete und sie ihn bei der Geburt von Söhnchen Lucas (1) «fast zu Tode gewürgt» habe.