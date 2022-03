Neue TV-Serie : Er macht Sherlock Holmes zum Sexsymbol

In England ist die TV-Serie «Sherlock» ein Megaerfolg, nicht zuletzt wegen Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch – Großbritanniens neuem Sexsymbol.

Zugegeben: Benedict Cumberbatch ist nicht unbedingt ein Schönling. Das Alabaster-Gesicht des 35-Jährigen wirkt mitunter zerbrechlich und hat wenig von der Symmetrie des prototypischen Hollywoodstars, aber es zeugt von Charakter. Seit seiner Rolle als postmoderner Sherlock Holmes in der britischen TV-Serie «Sherlock» ist Cumberbatch Englands der neue Superstar. Die britische Zeitung «The Sun» kürte ihn jetzt gar zum «Sexiest Man». David Beckham und Robbie Williams haben das Nachsehen. Doch was macht den Lockenkopf so unwiderstehlich?