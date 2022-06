Wer lügt? : «Er nannte mich Hu**» – Norwegen-Star Haaland ist stinksauer auf Gegenspieler

Stürmerstar Erling Haaland schießt Norwegen mit zwei Toren fast im Alleingang zum Sieg gegen Schweden. Nach dem Spiel berichtet er von üblen Drohungen und Beleidigungen eines Gegenspielers.

Norwegen hat die Teilnahme an der WM in Katar verpasst, in der Nations League läuft es den Skandinaviern aber hervorragend. Aus den ersten zwei Spielen in der aktuellen Kampagne resultierten zwei Siege und bei beiden Partien war ein alter Bekannter für die norwegischen Tore zuständig.