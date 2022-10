Happy End : Er nimmt sie zurück – Liebescomeback bei Hunziker

Happy End bei Michelle Hunziker mit ihrem Ex Tomaso Trussardi?

Jetzt stehen die Zeichen auf Happy End. Nach einem kurzen Intermezzo mit dem italienischen Beauty-Doc Giovanni Angiolini (41) vergangenen Sommer, soll es Michelle nochmals mit ihrem Ex Tomaso versuchen wollen. Der italienischen Zeitschrift Chi zufolge sollen die beiden wieder ein Paar sein.

Anlässlich der Geburtstagsfeier der gemeinsamen Tochter Sole (9) in Mailand, soll das Ex-Paar sich wieder angenähert haben. Gegenüber der Zeitschrift Bunte soll Hunziker zum Liebes-Comeback Folgendes gesagt haben: «Alles ist möglich. In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren!» Sie holt aus: «Ich bin jetzt 45 und weiß, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Emotional intelligente Menschen wissen, wie wichtig es ist, in der Liebe aufeinander zuzugehen», verrät sie der Bunten.