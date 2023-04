Miles Routledge: Er reist aus Spaß an die gefährlichsten Orte – jetzt haben ihn die Taliban verhaftet

1 / 6 Hier lachte Miles Routledge noch. Facebook Bereits im Sommer 2021 hielt sich der Abenteurer in Afghanistan auf. Facebook Mit einer der letzten Maschinen, die Hunderte ausländische Mitarbeitende und Afghanen ausflog, gelang es ihm schließlich, das Land zu verlassen. Screenshot/4Chan

Die radikalislamischen Taliban halten drei Briten in Afghanistan fest. Die britische Regierung bestätigte die Festnahmen am Sonntag und verhandelt nach eigenen Angaben über eine Freilassung der Männer. Medienberichten zufolge handelt es sich bei ihnen um den für eine Hilfsorganisation tätigen Mediziner Kevin Cornwall, den Manager einer Unterkunft für Entwicklungshelfer und den Youtube-Star Miles Routledge.

«Afghanistan deutlich friedlicher als London»

Der 21-Jährige erlangte viel Bekanntheit, als er am 13. August 2021 ein Bild von sich auf der Plattform 4Chan postete, das ihn mitten in Kabul zeigt. «Hab mich entschlossen, einige Tage nach Afghanistan zu reisen, um etwas Sonne zu tanken. Scheint deutlich friedlicher zu sein als London», schrieb Routledge damals. Nur zwei Tage später stieß die Taliban in die afghanische Hauptstadt vor, neben Hunderten Angestellten von ausländischen Militärs und Hilfsorganisationen ergriffen auch Tausende Afghanen panisch die Flucht.

Seither scheint «Lord Miles», wie sich der 21-Jährige selbst nennt, viel gereist zu sein. So postete er Ende Februar ein Video, das seinen Besuch auf der sogenannten Schlangeninsel in Brasilien zeigen soll. Seinen bislang letzten Tweet setzte er am 24. Februar ab. Zum Bild, das ihn in traditionellem arabischen Gewand zeigt, schreibt er «Habe gerade Öl in Birmingham, England, entdeckt». Wenige Tage später hat ihn die Taliban offenbar verhaftet.

«Die Regierung ist in Verhandlungen und arbeitet mit Hochdruck daran, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten», sagte die britische Innenministerin Suella Braverman im Fernsehsender Sky News. Das britische Außenministerium erklärte, es bemühe sich darum, «konsularischen Kontakt zu den in Afghanistan festgehaltenen britischen Staatsangehörigen herzustellen».

Die Organisation Presidium Network hatte am Samstag im Onlinedienst Twitter erklärt, sie arbeite eng mit den Familien von zwei der Festgehaltenen zusammen. Zwei der Männer sind offenbar schon seit Januar in der Gewalt der Taliban.

Keine Hinweise auf Folter

Presidium Network forderte die Taliban auf Twitter auf, die Männer freizulassen. Ihr Festnahme beruhe vermutlich auf einem Missverständnis. Scott Richards von Presidium Network sagte auf Sky News, nach Erkenntnissen seiner Organisation seien die Männer «in guter Verfassung» und würden gut behandelt. Es gebe keine Hinweise auf Folter oder andere Misshandlungen.

Im vergangenen Jahr hatten die Taliban den Kameramann Peter Jouvenal und vier weitere Briten freigelassen, die sie zuvor sechs Monate lang festgehalten hatten. Die Taliban waren im August 2021 in Afghanistan wieder an die Macht gekommen. Seitdem verschärfte sich die ohnehin schon schwierige humanitäre und wirtschaftliche Lage in dem seit Jahrzehnten von Gewalt gezeichneten Land. Dramatisch ist die Situation insbesondere für Mädchen und Frauen.