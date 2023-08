Luxemburg : Er repariert Computer – und bekommt Schokolade dafür

«Am häufigsten schenken mir die Kunden als Dankeschön ‹Merci›-Schokolade», lacht Patrick Villar Meneses. Andere gäben ihm Bier, Wein oder etwas Geld. Seit rund 15 Jahren bietet der 29-Jährige in seinem Einfamilienhaus in Mamer einen kostenlosen Computer-Reparaturservice an. Er hat eine Website eingerichtet, über die man ihn kontaktieren kann. Für die Reparaturarbeit selbst nimmt er nichts, einzig zu ersetzende Komponenten werden berechnet.

Was Computer angeht, macht Patrick niemand etwas vor. Er baut sogar selbst welche: In seiner Werkstatt steht ein Computer in Form einer Glaspyramide, andere sind in ein Schiffsmodell und einen Tisch integriert. «Ich habe mir alles selbst beigebracht, so im Alter von 10-12 Jahren habe ich angefangen», erklärt er. «Wenn ich einen kaputten Rechner vor mir habe, suche ich so lange, bis ich das Problem finde – das ist wie ein Detektivspiel».