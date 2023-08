Der Schauspieler starb am Donnerstag im Mount Sinai Hospital in New York City nach kurzer Krankheit, wie sein Sohn, der Schauspieler und Knitting-Factory-Entertainment-CEO Morgan Margolis, gegenüber «The Hollywood Reporter» erklärte.

Margolis' Schauspielkarriere begann in den 1950er-Jahren in der Seifenoper «Guiding Light», er spielte später Nebenrollen in «Going in Style» (1979) und «Dressed to Kill» (1980). Als Charakterdarsteller, der Mafiosi und Bösewichte spielte, war seine größte frühe Rolle 1983 in «Scarface» als Mafioso Alberto the Shadow an der Seite von Tony Montana, der von Al Pacino gespielt wurde.