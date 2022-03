Samuel L. Jackson : Er stand jahrelang high auf der Theaterbühne

«Ich war ein beschissener Drogenabhängiger und öfter wie von Sinnen, aber ich hatte eine Reputation», sagt der US-Schauspieler.

In den Folgejahren entwickelte sich der Amerikaner zu einem der angesagtesten Schauspieler Hollywoods, mit Hauptrollen in «Pulp Fiction» (1994), «Star Wars» (1999) und «Shaft» (2000). Ab Ende Juli ist er in den deutschen Kinos im neuen Tarzan-Abenteuer «The Legend of Tarzan» zu sehen.