Ballermann: «Er tauchte seinen Penis ins Bierglas» – Sauf-Tourist schockt Mallorca-Wirtin

Laut Mallorca-Wirtin Beatrice Ciccardini sei es in diesem Jahr so schlimm wie noch nie am Ballermann.

Eimersaufende Männergruppen, die im Anschluss das Getrunkene wieder im hohen Bogen zu Tage fördern, ist die Mallorca-Wirtin Beatrice Ciccardini vielleicht noch gewöhnt. Auch andere Eskapaden, die man sonst als reichlich unerhört einstufen würde, kennt die Wirtin des Lokals «Zur Krone» zu Genüge. Aber das, was sie vor einigen Tagen in einer Bar in Playa de Palma miterleben musste, übertrifft nach ihrer Aussage alles bisher Erlebte: «So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie», sagte die 66-Jährige gegenüber dem «Mallorca Magazin».